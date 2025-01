No local, a equipe da Polícia Militar encontrou a vítima escorada em uma cadeira, já sem apresentar sinais vitais

Um idoso, de 84 anos, matou o enteado, de 36, para defender a esposa e mãe da vítima, que estava sendo ameaçada enquanto o filho pedia dinheiro para comprar drogas. A agressão contra os idosos não seria a primeira. O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (9/1), no bairro Cidade Jardim, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Registros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) dão conta que a equipe foi acionada por volta das 15h40. Ao chegar ao local, encontrou a vítima escorada em uma cadeira, na entrada da residência em que morava, com um ferimento no tórax e sem sinais vitais aparentes.

Na casa, a equipe encontrou a mãe da vítima, idosa de 66 anos, que alegou que o marido havia sido o autor do golpe fatal, mas que não estava na residência. Realizadas buscas, o idoso foi encontrado na casa dos fundos do imóve. Ele recebeu voz de prisão e assumiu o crime.

O suspeito contou que a vítima, que morava com eles, sempre chegava em casa com sinais de uso de drogas e embriaguez e batia muito nos dois idosos. Segundo ele, durante a tarde, o homem havia discutido com a mãe pedindo dinheiro, quebrou um banco e foi em direção à mulher para agredí-la.

O idoso interviu e mostrou uma tesoura que tinha no bolso, no intuito de intimidá-lo, mas a vítima não se importou. Ele alegou legítima defesa e contou que, para proteger a esposa, desferiu um golpe com a tesoura, sem saber onde exatamente, e correu para os fundos da casa.

A idosa, esposa do autor e mãe da vítima, estava muito abalada e não conseguiu testemunhar. Porém, a irmã da vítima e também enteada do autor foi à cena do crime e contou aos policiais que o irmão era um usuário de drogas muito agressivo que frequentemente batia nos idosos. Ela já morou na residência, mas contou que se mudou em razão das agressões, que também já tinha sido vítima.

A mulher também relatou que acredita que o padrasto agiu em legítima defesa, uma vez que as agressões pioraram seu estado de saúde. Isso porque, aos 84 anos, o idoso tem câncer de próstata, é cego em um dos olhos e usa muleta para se locomover. Ele também é acompanhado por assistente social e profissionais de saúde, que vão à residência para atendê-lo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito. A Perícia, também presente, constatou que a perfuração atingiu a altura do coração. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o idoso foi conduzido à 4º Delegacia de Polícia Leste.