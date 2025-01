No dia do crime, homem teria entrado na Igreja de Santa Teresa D’Ávila e causado danos significativos no interior do templo

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) identificou o responsável por depredar a Igreja de Santa Teresa D’Ávila, no distrito de Bandeirantes, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, na segunda-feira (6/1). O caso ainda está sendo investigado, e o suspeito, procurado.





No dia do crime, o homem teria entrado no local e causado danos significativos no interior do templo. Informações preliminares dão conta que ele estaria em um aparente surto psicótico.





A Arquidiocese de Mariana e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) foram acionados para fornecer informações que possam auxiliar na apuração do caso.

Segundo a PCMG, caso fique comprovada a autoria, o homem pode responder por destruir, inutilizar ou deteriorar bem.





A igreja foi construída no século XVII e é considerada a capela mais antiga de Mariana. No espaço, foi celebrada a primeira missa de Minas Gerais.