O tombamento de uma carreta carregada de algodão fechou a BR-352 e feriu duas pessoas nesta quinta-feira (9/1), próximo a Carmo do Paranaíba, na Região do Alto Paranaíba. Um carro de passeio foi atingido pela carga, que ficou espalhada pela via.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O acidente foi no km 212 da rodovia, próximo à ponte sobre o rio São Bartolomeu. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a carreta saiu de Patos de Minas e o motorista perdeu o controle da direção em uma curva.

Um carro que vinha em sentido contrário ainda tentou desviar, mas foi atingido pela carga que rolou pela rodovia. Apesar disso, ninguém ficou ferido.

No veículo de carga, o motorista informou dor na coluna e em uma das pernas. O ajudante dele foi conduzido para Hospital Regional em Patos de Minas com suspeita de fratura na pelve e em um fêmur.

O trabalho de desobstrução da pista e retirada da carreta ainda acontecia, com via fechada, até o fechamento dessa reportagem.