Uma adolescente, de 14 anos, morreu num capotamento de carro no quilômetro 409 da BR-381, próximo a Nova União, Minas Gerais, na noite dessa quarta-feira (8/1). O acidente ainda teve três pessoas feridas: a motorista de 37 anos, e duas crianças, de 9 e 11 anos. Todas as envolvidas no acidente são da mesma família, mãe, que conduzia o carro, e três filhas.

Não existe, ainda, uma suspeita sobre como ocorreu o acidente. O local fica depois de uma curva fechada.





Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a mãe e as duas filhas estavam fora do veículo, atordoadas. No asfalto, próximo ao veículo, caída, estava a adolescente de 14 anos. As vítimas de ferimentos foram transferidas para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

