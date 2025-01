Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva de intensidade moderada a forte no início da noite desta quinta-feira (9/1). O aviso foi emitido pela Defesa Civil municipal que pede que a população redobre a atenção. Uma das orientações é evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.





Outro cuidado recomendado pelo órgão municipal é não atravessar ruas alagadas nem deixar crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos. Além disso, por conta da possibilidade de raios e rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores. Atenção especial para áreas de encostas e morros.





Caso veja cabos elétricos rompidos, não se aproxime e ligue imediatamente para a Cemig (116) ou para a Defesa Civil (199). Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno também entre em contato, de forma imediata, com a Defesa Civil. Caso ocorra a tempestade com raios, não permaneça em áreas abertas e nem use aparelhos eletrônicos.





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Confira dicas de prevenção da Defesa Civil Estadual em casos de chuvas fortes: