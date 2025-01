Com as fortes chuvas dos últimos dias na capital mineira e a previsão de novas precipitações, quatro regionais estão sob perigo de desmoronamentos e deslizamentos de terra. Segundo a Defesa Civil, em Venda Nova e no Barreiro, o risco geológico é considerado forte. Já nas regiões Nordeste e Centro-Sul, o risco é moderado.

O solo encharcado é o principal perigo nas áreas sob alerta. Por causa disso, a Defesa Civil recomenda que os moradores redobrem a atenção ao grau de saturação do solo, sinais como rachaduras, além das quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Até essa terça (7/1), as regiões Oeste e Noroeste estavam sob alerta máximo, e Venda Nova tinha risco moderado. Conforme o órgão municipal, isso acontece porque o perigo geológico é "dinâmico, ou seja, depende do volume de chuva registrado na regional".

Acumulado de chuva em cada regional



Barreiro: 149,0 (45,0%)

Centro Sul: 169,9 (51,3%)

Leste: 134,8 (40,7%)

Nordeste: 94,2 (28,5%)

Noroeste: 182,2 (55,1%)

Norte: 94,8 (28,6%)

Oeste: 154,0 (46,5%)

Pampulha: 83,0 (25,1%)

Venda Nova:89,4 (27,0%)

Média Climatológica JANEIRO 330,9 mm

Atente-se aos sinais de risco geológico:

- Trinca nas paredes;

- Água empoçando no quintal;

- Portas e janelas emperrando;

- Rachaduras no solo;

- Água minando da base do barranco;

- Inclinação de poste ou árvores;

- Muros e paredes estufados;

- Estalos

Se você observar algum destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).