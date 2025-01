Dois homens foram presos em flagrante na tarde desta quinta-feira (9/1) suspeitos de tráfico de drogas, no Bairro Novo Aarão Reis, na Região Norte de Belo Horizonte. Eles estavam dentro de um carro de aplicativo e despertaram a desconfiança do motorista que acionou uma viatura da Guarda Municipal, próximo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.





Com os detidos foi encontrado uma quantia em dinheiro, buchas de maconha, pinos de cocaína, pedras de crack e dois celulares. A dupla embarcou no Barreiro e seguia em direção ao Bairro Tupi.





De acordo com a administração municipal, ao longo da viagem o proprietário do veículo achou o comportamento dos clientes suspeitos e, com medo de ser assaltado, sinalizou para a equipe de segurança. Aos agentes, em um primeiro momento, os suspeitos informaram que eram primos e que seguiam para casa. No entanto, depois que as substâncias foram encontradas, eles optaram por ficar em silêncio.





Levantamentos preliminares comprovaram a relação entre os homens. Recentemente, os dois deixaram o sistema prisional, onde cumpriam pena por tráfico de drogas. No momento da abordagem, eles não portavam nenhum tipo de arma.





A dupla foi detida e encaminhada à Central de Flagrantes I, na Polícia Civil de Minas Gerais, no Bairro Floresta.