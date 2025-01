Quatro pessoas que estavam em uma ambulância ficaram feridas, na manhã desta quinta-feira (9/1), depois de o veículo capotar na BR-381, altura do Posto Ravena, em Santa Luzia, Grande BH. O motorista do veículo escapou ileso.





O acidente ocorreu por volta de 7h. O veículo transportava um paciente de João Monlevade para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.





A hipótese, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), é que o carro tenha derrapado na pista, pois chovia muito no momento do acidente, tanto que o motorista perdeu o controle e saiu da estrada. A ambulância foi parar no meio do mato, na lateral da pista.

Por conta do acidente, parte da pista foi interditada. Os quatro feridos foram levados para o Hospital de Pronto Socorro.



