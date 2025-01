Um homem de 35 anos foi morto com um golpe de faca no pescoço após uma discussão em um bar no Centro de Comercinho, no Norte de Minas, na noite dessa quarta-feira (8/1). De acordo a Polícia Militar (PMMG), a confusão teve início dentro do estabelecimento, onde vítima e autor começaram a brigar.

Durante a confusão, o suspeito pegou uma faca e atacou a vítima, ferindo gravemente seu pescoço. Pessoas que também estavam em um bar socorreram o homem e o levaram para uma unidade de saúde de Comercinho.

Dada a gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o hospital de Medina, onde não resistiu e teve a morte confirmada. Após investigações e buscas, os policiais localizaram o suspeito em flagrante próximo a uma construção abandonada.

Ele estava tentando se esconder dos policiais. Ele foi preso e encaminhado à delegacia para as devidas providências. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PVMG).