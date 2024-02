Um jovem de 21 foi executado a tiros e outras nove pessoas acabaram baleadas depois de uma discussão em um bar no município de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, na madrugada deste domingo (4/2). O corpo do rapaz tinha 13 perfurações, uma delas no olho esquerdo.

Conforme a Polícia Militar (PMMG), dois indivíduos chegaram ao bar e discutiram com a vítima. A dupla deixou o local, mas voltou pouco depois e um deles atirou várias vezes contra o rapaz.

No estabelecimento havia muitas pessoas, e algumas acabaram atingidas pelos disparos. O óbito do jovem foi atestado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que conduziu os feridos para o Hospital Márcio Cunha e para a Unidade de Pronto Atendimento do município (UPA).

O caso mais crítico é o de um homem de 27 anos que foi atingido no abdômen e está internado em estado grave. Os demais, com idades entre 26 e 55 anos, tiveram ferimentos leves.

As vítimas disseram não conhecer a dupla que voltou ao bar depois de ter discutido com o jovem, que terminou asssassinado. Até o fechamento desta publicação, ninguém havia sido preso. Nesse sentido, as imagens de câmeras de segurança no entorno devem ser analisadas pela polícia.