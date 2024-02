Segundo registrou a PM, torcedores do time paulista e do Cruzeiro se irritaram quando um homem apareceu nos arredores vestindo uma camisa do Atlético mineiro

A Polícia Militar (PMMG) prendeu na tarde deste domingo (4/2), em Belo Horizonte, um homem de 36 anos suspeito de participar das agressões contra um torcedor do Atlético. A confusão aconteceu na Avenida Abraão Caram, perto do Mineirão, na Pampulha, segundo registro da ocorrência.

No estádio, o São Paulo sagrou-se vencedor da Supercopa Rei por 4 a 2 nos pênaltis contra o Palmeiras. A briga do lado de fora teve início no momento em que o ônibus conduzindo a delegação do São Paulo chegava ao Mineirão.

Segundo registrou a PM, torcedores do time paulista e do Cruzeiro se irritaram quando um homem apareceu nos arredores vestindo uma camisa do Atlético mineiro.

Leia também: Suposto ladrão apanha, se esconde em açougue e sai escoltado pela PM em MG; veja vídeo



A partir daí tiveram início as agressões. A vítima foi atingida com garrafadas, socos e chutes. Para conseguir controlar a situação, os militares atiraram com balas de borracha e lançaram granadas de efeito moral.

No decorrer da abordagem, um dos agressores, um são-paulino, foi identificado por um dos PMs e preso depois de tentar fugir. O atleticano agredido não foi localizado pela polícia.

Mais uma taça nacional



Campeão da Copa do Brasil de 2023, o São Paulo abre oficialmente a temporada 2024 com mais uma taça nacional. O time comandado pelo técnico Thiago Carpini – jovem treinador de 39 anos, que levanta o primeiro troféu na carreira – se junta a Flamengo (duas vezes), Palmeiras (uma), Grêmio (uma) e Atlético (uma) como supercampeão do Brasil.



Por outro lado, o Palmeiras, campeão brasileiro de 2023, amarga o vice-campeonato pela segunda vez. O time já tinha perdido a Supercopa em 2021, para o Flamengo. Agora, as equipes voltarão a campo pelo Campeonato Paulista. O São Paulo duela com o Água Santa, no Morumbi, na quarta-feira (7/2), às 21h35. Já o Palmeiras enfrenta o Ituano no dia seguinte, às 21h, na Arena Barueri.