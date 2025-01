Um homem de 28 anos, reconhecido como sendo um dos autores do roubo de um carro de aplicativo, um Nissan March de cor prata, no Bairro Caiçaras, em Belo Horizonte, cujo motorista foi agredido com uma coronhada, foi morto depois de confrontar a Polícia Militar (PMMG). A morte ocorreu na Rua Angaturama, na Vila São Paulo. O autor do disparo, um cabo, foi recolhido ao 38º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e a arma apreendida.





Dois homens, de 26 e 28 anos, teriam assaltado um motorista de aplicativo no Caiçaras. A vítima, de 27 anos, contou aos policiais militares que ele tinha deixado um passageiro, quando foi surpreendido pelos dois ladrões.

“Eles se aproximaram por trás do veículo, no momento que o passageiro desembarcou”, conta o motorista. Os dois ladrões, segundo o condutor, estavam armados.





A vítima foi colocada, à força, para fora do carro, o Nissan March, levando uma coronhada. Os suspeitos entraram no carro e arrancaram em alta velocidade. Imediatamente, com a ajuda do passageiro, chamou a PM, passando as características dos ladrões, além do carro.





O veículo fugiu em direção ao Anel Rodoviário, onde teve início uma perseguição. Na altura do Bairro São Paulo, os ladrões entraram na Rua da Unidade, próximo à Favela Perdigão, onde o veículo foi abandonado.





Os dois ladrões continuaram a fuga a pé e entraram em uma casa. Lá, um deles fugiu pulando o muro indo para o imóvel vizinho, subindo no telhado, quando lhe foi dada voz de prisão.





No quintal da casa, os policiais cercaram o outro ladrão, que teria lhe apontado uma arma. Os policiais atiram.





Ferido, o suspeito foi levado para o Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu e morreu. O outro suspeito foi levado para a Central de Plantão Digital. Ele foi reconhecido pelo motorista de aplicativo.





Com os ladrões, foram apreendidos um revólver 9 milímetros e um simulacro de arma de fogo.