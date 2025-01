Fortes chuvas registradas na tarde desta quinta-feira (9/1) causaram alagamentos em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Várias vias da cidade ficaram inundadas: vídeos gravados pela população mostram a água arrastando carros. Assista aos registros:

Devido às fortes chuvas, o Ribeirão Fartura, que passa pela Região Central da cidade, transbordou, potencializando alagamentos em diferentes pontos de Nova Serrana. A água invadiu estabelecimentos comerciais e residências, causando estragos e assustando moradores.

Até o momento, felizmente, não há registro de vítimas. Porém, em todo o estado de Minas Gerais, as chuvas já mataram 12 pessoas desde o fim do ano passado: o número é duas vezes maior que o do período chuvoso anterior, que ocorreu entre setembro de 2023 e março de 2024.

