Um adolescente, de 17 anos, matou um homem, de 51, que não aprovava a amizade entre o autor e o filho, na noite dessa quinta-feira (9/1), no bairro Caiçara, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

Conforme registros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a guarnição foi acionada por volta das 20h30 e encontrou a vítima caída no chão com um grande corte no pescoço e outra nas costas, na praça Francisco Vieira Filho.

Uma pessoa, que estava no local, testemunhou que viu o suspeito, com uma faca em mãos, indo em direção da vítima. Segundo ela, o jovem estava exaltado, desferiu golpes em direção ao homem e fugiu do local.

Ela também viu a vítima se levantar segurando o pescoço, correr alguns metros e cair logo depois. Outras testemunhas no local confirmaram a versão e conheciam o autor, que era conhecido na região.

Os militares foram à casa do adolescente e encontraram a mãe, que informou que ele não estava em casa. No entanto, enquanto os policiais ainda estavam na residência, a mulher recebeu uma ligação do filho por um número desconhecido, que contou o que havia acontecido, afirmou ter se arrependido e que queria se entregar.

Segundo relato do autor, ele chegou em uma padaria e encontrou com um amigo e o pai. Ele os cumprimentou, mas em resposta a vítima teria afirmado, em tom de ameaça, que não queria que o adolescente e o filho andassem juntos. O suspeito contou que os dois iniciaram uma discussão, que contou com insultos à mãe do jovem.

O adolescente afirmou que se ofendeu com os insultos e ficou revoltado. Saiu da padaria, foi para casa, pegou uma faca de cozinha e, depois de um tempo, foi em direção à vítima, que estava em uma praça, e desferiu os golpes.

Os militares fizeram contato com o filho da vítima, que confirmou a versão do autor. Segundo ele, o pai e o jovem tinham um conflito prévio, uma vez que o pai não gostava da amizade entre eles. Ao sair da padaria, o pai e o filho se desencontraram. Ele foi para casa, onde recebeu a notícia que o pai havia sido esfaqueado. Ainda segundo ele, durante a discussão, o pai estava alcoolizado.

O jovem foi instruído pelos militares a se encontrar com a equipe em um posto policial e, na sequência, foi encaminhado à Delegacia de Menores, com ciência da mãe, que acompanhou a ocorrência. O adolescente também informou aos policiais onde estava a arma do crime, que foi encontrada já lavada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito. A Perícia esteve presente e encontrou cortes nas costas e no pescoço da vítima, cujo corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.