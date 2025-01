O homem estava no presídio desde novembro do ano passado e, segundo a Sejusp, tinha passagens pelo sistema prisional desde 2011.

Um detento de 34 anos foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (14/01) no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por volta das 4h, policiais penais foram chamados por presos de uma das celas, que relataram que detentos estavam passando mal.





Quando os agentes chegaram ao local, encontraram dois presos caídos no chão. O homem de 34 anos já estava sem vida, enquanto o outro foi encaminhado para um hospital da rede pública com ferimentos e permanece em observação.





“A direção da unidade prisional instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente o ocorrido. Entretanto, apurações preliminares apontam que houve uma briga durante a noite naquela cela. As investigações criminais são de responsabilidade da Polícia Civil”, informou a secretaria, em nota.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O preso estava no presídio desde novembro do ano passado e, segundo a pasta, tinha registros no sistema prisional desde 2011.