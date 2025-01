A chuva forte que atingiu Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, nesta terça-feira (14/1), arrastou e deixou dezenas de carros submersos em diferentes regiões da cidade. Apesar dos estragos, não há informações sobre feridos. A precipitação durou cerca de uma hora, alagando ruas centrais e diversos bairros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Um dos locais mais atingidos foi a Rua Ibituruna, no Bairro Ipiranga, onde vários veículos foram cobertos pela água. Já no Bairro Interlagos, o cenário foi semelhante: a água invadiu a área em frente à Gerdau, submergindo carros estacionados.





Outro ponto afetado no Interlagos foi o cruzamento que dá acesso ao Bairro Nossa Senhora da Graças. A enxurrada encobriu completamente o trecho, dificultando o trânsito na região. No mesmo bairro, ruas se transformaram em "rios", totalmente cobertas pela água.





No Bairro Bela Vista, a força da água também foi registrada em vídeo por um comerciante, cuja mercearia foi inundada, assim como outros imóveis da rua.



Região Central também foi impactada

Nem mesmo o Centro da cidade escapou dos alagamentos. Um trecho da Avenida Primeiro de Junho, um dos principais corredores de Divinópolis, ficou alagada. A água invadiu calçadas e estabelecimentos comerciais.





Outro ponto crítico foi o cruzamento das ruas Sergipe e Antônio Olímpio de Moraes, onde o nível da água subiu a ponto de inundar lojas e o imóvel do Serviço Municipal do Luto.





Além disso, alagamentos foram registrados nos bairros Bom Pastor, Esplanada e Ipiranga, próximo ao acesso da MG-050.





Interdições e orientações

A Defesa Civil segue monitorando os danos e contabilizando os prejuízos causados pela chuva. Até o momento, não há balanço oficial. O Corpo de Bombeiros também atua nas ocorrência, porém sem um levantamento.





A Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana (Settrans) divulgou os principais pontos de interdição na cidade:





Rua Goiás esquina com Rua Itambé, bairro Ipiranga.

Rua João Notini esquina com Avenida Getúlio Vargas, no Centro.

Rua Maranhão esquina com Rua Rio de Janeiro, no Centro.

Rua João Notini entre Rua Mato Grosso e Rua Maranhão, no Centro.

Entrada da Avenida JK, próximo ao trevo da MG-050, bairro Bom Pastor.

Rua Antônio Olímpio de Moraes esquina com Rua Sergipe, travessia do Centro para o bairro Esplanada.

A Settrans recomenda que os motoristas evitem os trechos interditados, utilizem rotas alternativas e redobrem a atenção ao trafegar pela cidade durante este período de instabilidade climática.





*Amanda Quintiliano especial para o EM