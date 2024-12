Prefeitura registrou pontos de alagamento na Avenida JK e no bairro Serra Verde

O temporal que atingiu a cidade de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas, na noite desse sábado (28/12) causou diversos pontos de alagamento no município.





Com a intensidade da chuva, uma tromba d’água se formou na Avenida JK. Segundo a prefeitura, também houve pontos de alagamento no bairro Serra Verde.





Durante o temporal, o trânsito na Avenida JK, rua Pitangui e ruas adjacentes precisou ser interditado para evitar acidentes.





Em nota, a Defesa Civil de Divinópolis alertou para os impactos causados pelo acúmulo de lixo nos córregos do município, o que pode agravar as inundações no período de chuva intensa.

“O entulho e os lixo acumulados em ruas e córregos obstrui os canais de drenagem, dificultando o escoamento da água e resultando em alagamentos que causam danos significativos a várias famílias”.





O nível do Rio Itapecerica subiu cerca de 60 centímetros acima do normal.

A Prefeitura reforça que, em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou WhatsApp (37) 98825-2279.