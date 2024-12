Um galho de árvore de médio porte caiu na manhã desta sexta-feira (29) na Avenida Getúlio Vargas, na altura da Escola Estadual Barão do Rio Branco, próximo ao cruzamento com a Rua Rio Grande do Norte, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com a Prefeitura, o incidente bloqueou a via entre as ruas Inconfidentes e Paraíba. A equipe do Corpo de Bombeiros está no local para remover o galho. A BHTrans também está presente para organizar o fluxo de veículos na região.





Motoristas que passam pela área devem buscar rotas alternativas até que a situação seja normalizada.