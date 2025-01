A Polícia Militar foi acionada no bairro Petrovale, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Um homem de 43 anos foi morto, na manhã desta quarta-feira (1/1), por um disparo feito por um policial militar, que atirou na vítima depois de ter sido alvo de três tentativas de tiros. O homem chegou a ser socorrido, junto com a esposa, que levou dois tiros do marido na barriga. Eles foram levados para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.





O caso ocorreu na Rua João Alphonsus, no Bairro Santa Maria, Região Oeste da capital mineira. A PMMG foi acionada pelo filho da vítima, de 16 anos, que contou que seu pai havia baleado sua madrasta dentro de casa.





Quando os policiais chegaram ao local, o adolescente os aguardava do lado de fora da casa. Em seguida, os guiou até o interior da residência, que fica na parte inferior do terreno.





Os policiais avistaram o homem com a mulher no colo enquanto apontava um revólver para o pescoço dela. Imediatamente deram ordem para que ele largasse a arma, o que não foi obedecido.





Nesse momento, o homem puxou o gatilho duas vezes contra a mulher, mas os disparos falharam. Os policiais tornaram a dar ordem para que largasse a arma. No entanto, o homem moveu a arma em direção aos policiais e efetuou três disparos, que também falharam.





Um dos policiais fez um disparou que atingiu o peito do homem, que tombou. Os militares correram até o homem e a mulher e percebendo que ambos estavam vivos, os levou para o HPS, onde a morte dele foi confirmada.





O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher. A arma do policiais foi recolhida e será analisada pelo corporação.