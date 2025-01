Moradores do prédio de quatro andares atingido por um muro de arrimo que desabou relataram não se sentir seguros para permanecer no local. O deslizamento ocorreu na noite de quinta-feira (16/1), durante a forte chuva que atingiu o Bairro Rio Branco, na Região de Venda Nova.





Nathalia Barbosa, moradora do prédio, afirmou que ainda não acredita no ocorrido: “É o tipo de coisa que a gente só vê na TV. Nenhum de nós está isento de passar por adversidades na vida, mas, quando vivemos, parece que não é real. É uma coisa louca”, disse.

Segundo a Defesa Civil, o desabamento causou o colapso da parede de um apartamento no primeiro andar e danos estruturais em outro, no segundo pavimento. Inicialmente, o órgão realizou uma vistoria de risco e, como medida de segurança, interditou todo o prédio, que conta com oito apartamentos.





Na sexta-feira (17), uma nova vistoria foi realizada com a presença de um engenheiro e do construtor responsável pelo prédio. Foi decidido que apenas os dois imóveis atingidos permaneceriam interditados e que os demais moradores poderiam retornar às suas residências.

“Nenhum de nós se sente seguro neste momento. O alento é que pudemos voltar para casa, porque nada é melhor do que estar em casa. Mas, se voltar a chover, como previsto, todos teremos que sair”, afirmou Nathália.





Momentos de medo





Nathalia mora no apartamento logo acima dos atingidos pelo muro de arrimo. Ela conta que, na noite de quinta-feira, ouviu um barulho muito alto e correu para a janela. Ao perceber o que havia acontecido, tentou verificar se havia alguma possível vítima soterrada. Felizmente, ninguém se feriu.





“O barulho parecia o de um contêiner de ferro muito pesado sendo arrastado. Tudo tremeu, achei que o prédio estava desabando. Graças a Deus, Ele nos protegeu, e ninguém se feriu, apesar da gravidade do ocorrido”, relata a moradora.

Ela também conta que o síndico, cujo apartamento foi atingido, foi até o local e colocou uma lona para proteger o que restou. A outra moradora afetada ainda não retornou ao imóvel. Ambos têm permissão para entrar nas residências, mas estão proibidos de permanecer nelas.

Quanto à remoção dos materiais, a Defesa Civil orientou que só ocorra após 72 horas, garantindo que estejam estabilizados para evitar rachaduras, quedas ou outros danos à estrutura do prédio.

Prevenção



A Defesa Civil recomenda os seguintes cuidados para a manutenção de muros:





Verifique periodicamente: Faça inspeções regulares para identificar fissuras, rachaduras ou inclinações anormais



Evite o acúmulo de água: Garanta que a água da chuva escoe adequadamente, pois a infiltração pode enfraquecer a estrutura



Conserte fissuras: Pequenas rachaduras podem ser sinal de problemas maiores no futuro, por isso, trate-as com atenção



Contrate profissionais: Em caso de muros com danos aparentes, é recomendável consultar um engenheiro para avaliar a estrutura e recomendar medidas de reforço



Evite sobrecarga: Não coloque peso excessivo sobre o muro, como vasos ou outros objetos pesados, que podem comprometer sua estabilidade

Ainda, é necessário tomar cuidado com os seguintes sinais de deslizamento: