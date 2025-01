Próximo ao Anel Rodoviário, parte do asfalto foi arrancado

Em apenas duas horas Belo Horizonte recebeu um volume intenso de chuva em quase todas as regionais na noite dessa quinta-feira (16/1).

As regiões Pampulha, Noroeste, Barreiro, Oeste, Centro-Sul e Venda Nova registraram chuva ‘extremamente forte’, segundo classificação da Defesa Civil. Ainda segundo o órgão, durante o período de chuva intensa, o volume registrado nessas localidades chegou a 5,5 mm por minuto. Os estragos, destacados na galeria de foto abaixo, foram registrados na manhã desta sexta-feira (17/1).

Entre as avenidas que ficaram alagadas estão a Vilarinho, na Regiçao de Venda Nova, onde pessoas ficaram ilhadas em uma estação do Move. A via teve que ser interditada pela Defesa Civil. Outra avenida afetada pela chuva de ontem foi a Tereza Cristina, que também foi inundada e precisou ser interditada.





A Avenida Tereza Cristina e a Avenida Vilarinho tiveram o asfalto e calçadas laterais arrancados em alguns pontos. No cruzamento da Vilarinho com a rua das Melancias, funcionários da prefeitura atuam para restaurar o asfalto.

