Mal súbito é a principal hipótese para a morte do motorista, de 41 anos, que dirigia um Ford e bateu de frente com um poste na Rua Tomazinho Rezende, no Bairro Daniel Fonseca, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.





O acidente ocorreu no final da tarde de sexta-feira (17/1) e, segundo testemunhas, o veículo apareceu em alta velocidade, invadiu a calçada e bateu no poste.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, assim como o Samu. O médico do Samu examinou o motorista e constatou que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Manobras de ressuscitação foram realizadas, mas a vítima não respondeu.





A batida afetou a rede de energia elétrica da região, exigindo a presença de uma equipe da Cemig para restabelecer o fornecimento de energia.



