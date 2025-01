Uma idosa de 82 anos estava saindo de uma garagem quando teve um mal súbito, perdeu o controle do carro e atropelou uma pedestre, de 50, que passava na calçada do lado oposto da rua. As duas mulheres morreram. O acidente aconteceu por volta das 14h desta sexta-feira (17/1), na Avenida Augusto de Lima com a Rua Espírito Santo, na altura do número 1.111, na Região Centro-Sul de BH.

As informações preliminares foram dadas pela Polícia Militar de Minas Gerais, que está no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou prestar socorro a condutora do veículo, mas não obteve êxito.

A pedestre morreu no momento, de acordo com o Tenente Fiúza, do Batalhão de Polícia de Trânsito.





Ainda não foi informado se a motorista morreu pelo mal súbito ou pelo impacto. A perícia e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais também foram acionados.

O trânsito no local foi liberado, e o veículo ainda não foi retirado. Mais informações estão sendo apuradas.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata