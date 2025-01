A mulher que morreu atropelada na tarde desta sexta-feira (17/1) na Avenida Augusto de Lima, na altura do cruzamento com a Rua Espírito Santo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, é Cláudia Pinto Santos, de 50 anos, esposa do ex-deputado federal Subtenente Gonzaga. O marido da vítima também é ex-presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (Aspra/PMBM).

Após o acidente, a Aspra/PMBM divulgou uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando o acidente. Veja, na íntegra, a manifestação da entidade:

"Com profundo pesar, lamentamos informar o falecimento da Sra. Cláudia Pinto Santos, esposa do nosso estimado amigo Subtenente Gonzaga, ex-presidente da Aspra/PMBM. Estamos todos consternados e solidários à família e aos amigos da Cláudia nesse momento de dor. Que Deus possa confortar os corações. Manifestamos as nossas condolências e apoio irrestrito aos familiares."

Entenda o caso

O acidente ocorreu quando uma idosa, de 82, sofreu um mal súbito ao volante enquanto saía com o carro de uma garagem quando teve um mal súbito. Ela atropelou Cláudia, que passava pela calçada do lado oposto da rua. A motorista também morreu no local.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e tentou prestar socorro à condutora do carro, mas não obteve êxito. A pedestre morreu no momento do atropelamento.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

