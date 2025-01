Um veículo Volkswagen Kombi pegou fogo na tarde desta sexta-feira (17/1) na Avenida Afonso Pena, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. As chamas e a fumaça assustaram motoristas e pedestres, que registraram o incêndio. Assista ao vídeo.

As imagens indicam que as chamas parecem ter começado na parte traseira da Kombi, onde está localizado o motor. Inicialmente, o motorista entrou no veículo em movimento, mas o fogo se alastrou rapidamente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar o fogo. Felizmente, ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

