Depois do temporal, resíduos se acumularam na grade da bacia de contenção da Vilarinho

O temporal dessa quinta-feira (16/1) arrastou resíduos e lama por ruas e avenidas de Belo Horizonte. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), equipes da Superintendência de Limpeza Urbana atuam na limpeza dos resíduos provenientes da chuva.

Até as 10h30 desta sexta (17/1), 40 toneladas de resíduos já foram recolhidos, e os trabalhos devem continuar ao longo do dia.





Conforme a PBH, até as 22h desta quinta, 24 garis divididos em três equipes atuaram para limpeza das avenidas Francisco Sá e Vilarinho. Na bacia de contenção da Vilarinho, resíduos se acumularam na grade e tiveram que ser retirados pelos profissionais da prefeitura.





Os trabalhos recomeçaram a partir das 8h. Na Teresa Cristina, 48 garis e dois caminhões-pipas estão mobilizados. A avenida ficou alagada e foi um dos pontos mais afetados pelo grande volume de chuva. Ao todo, 85 garis e 13 caminhões na retirada de resíduos e limpeza das vias.



Ao longo da manhã, equipes da Superintendência de Limpeza Urbana (SPU) realizaram vistorias em toda a capital. De acordo com a pasta, o objetivo é priorizar as ações de limpeza necessárias. A SPU também esclareceu que os alagamentos registrados nesta quinta-feira não foram causados pela presença de resíduos nas via, "mas sim pelo volume excessivo de chuva, que sobrecarregou a capacidade dos córregos".

Quase todas as regionais de Belo Horizonte registraram um volume intenso de chuva na noite dessa quinta-feira. As regiões Pampulha, Noroeste, Barreiro, Oeste, Centro-Sul e Venda Nova registraram chuva extremamente forte, segundo classificação da Defesa Civil. Conforme o órgão, durante o período de chuva intensa, o volume registrado nessas localidades era de 5,5 mm por minuto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia