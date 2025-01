Nessa quinta-feira (16/1), estudantes da UFMG realizaram uma corrida “Naruto” que viralizou nas redes sociais. Inspirada no anime homônimo, na corrida os participantes precisam correr com os braços atirados para trás, igual ao personagem do desenho. O evento foi organizado pelos próprios alunos.

“No meio ao fim de semestre, sem férias há meses e exaustos, damos nosso jeitinho de se divertir de maneira saudável! Agora bora terminar esse semestre mostrando nosso modo ninja de ser”, diz uma página que divulgou o evento. O calendário acadêmico da UFMG sofreu alterações, devido à greve do ano passado.





Ganhava quem chegasse primeiro, obedecendo à regra de manter os braços esticados para trás. O vencedor foi um jovem chamado José. Não foram divulgadas mais informações sobre ele. Como prêmio, ele recebeu uma lata de Xeque Mate, um pão de queijo e um paiol.









As imagens da corrida, que reuniu diversos estudantes, viralizou e rendeu diversos comentários divertidos. “Amo os vídeos de todos os ângulos possíveis, teve até cobertura motorizada”, escreveu um perfil. “Eu achei que era piada, não acredito que aconteceu e eu não fui”, disse outro.





“É sobre viver a UFMG”, apontou um terceiro. A primeira Corrida Naruto aconteceu no Brasil em 2016, em Fortaleza (CE). Desde então, vários encontros foram realizados.