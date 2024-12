Uma oficina gratuita de confecção de enfeites natalinos com pinha vai acontecer neste sábado (14/12) no Museu de História Natural e Jardim Botânico (MHNJB) da UFMG, no Bairro Santa Inês, Região Leste de Belo Horizonte. A atividade será realizada no espaço arte-ambiental com pinhas, que podem ser encontradas pelo local.





Serão duas sessões para a produção das "mini árvores": uma às 10h e outra às 14h.





Não é necessária a retirada de ingressos, a programação pode ser realizada enquanto houver material disponível. A faixa etária é a partir de três anos, acompanhado de responsáveis.





Ainda, para além da atividade proposta, os visitantes podem assistir apresentações do Presépio do Pipiripau, que foi criado ao longo do século 20 pelo artesão Raimundo Machado.

Ele sincroniza 586 figuras móveis, distribuídas por 45 cenas, que contam a história da vida e morte de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, exibe o cotidiano de uma cidade.





Serviço

Oficina gratuita de confecção de enfeite natalino

Horário: primeira sessão às 10h e a segunda às 14h

Presépio Pipiripau

Horário: 10h, 11h, 11h30, 14h, 15h30, 16h e 16h30. (As sessões de 11h30 e 16h serão sessão azul, em que as luzes ficarão acesas e não haverá trovão)

Endereço: Museu de História Natural e Jardim Botânico (MHNJB) - Rua Gustavo da Silveira, 1035 - Santa Inês