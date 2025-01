A mudança no tempo de espera é provocada pelas atividades no sistema de rede aérea de alimentação elétrica dos trens

O intervalo de viagens do metrô de Belo Horizonte será de 27 minutos neste sábado (18/1) e domingo (19/1). A mudança no tempo de espera nas viagens é provocada pelas atividades no sistema de rede aérea de alimentação elétrica dos trens.





O intervalo de quase meia hora será durante todo o horário de operação do metrô, e não vai haver baldeação. De acordo com a concessionária responsável pelo transporte, a Metrô BH, as atividades deste fim de semana fazem parte das obras da Linha 1.

Normalmente, aos sábados, o tempo de espera varia entre 7,5 minutos e 15 minutos, e, aos domingos, é de 15 minutos durante todo o dia.

Além da mudança no tempo de intervalo, a Metrô BH informa: "Nas estações Horto, Santa Tereza, Santa Efigênia e Central, o embarque e o desembarque dos clientes serão realizados em apenas um lado da plataforma, em ambos os sentidos".

A concessionária reforça que os usuários devem verificar a direção antes de embarcar.

