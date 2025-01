Usuários do Metrô BH relatam transtornos ao tentar se locomover por meio do transporte nesta quarta-feira (15/01). O sistema passa por uma nova rodada de obras nesta semana e já tinha informado que os usuários teriam que esperar cerca de 23 minutos entre um trem e outro, das 10h às 16h.

Os passageiros, no entanto, relatam atraso de 30 minutos perto das 7h, trens parados nas estações e velocidade reduzida. Conforme a concessionária que administra o metrô, o transtorno dessa manhã não teve relação com as obras de modernização, mas com um problema relacionado o equipamento de sinalização dos trens.







Na rede social X, antigo twitter, algumas pessoas comentaram sobre um ‘caos’ no sistema metroviário nesta manhã. Uma usuária contou ter pegado um trem na Estação Vilarinho para a Estação Eldorado com atraso e que chegou depois de 1h17 ao destino. Conforme a usuária, o trem ficou parado por 10 minutos na estação Santa Efigênia.

Peguei um na Vilarinho nesse exato momento, na V1 e com atraso. Vamos ver que horas chego na Eldorado — aninha (@euanaemigdio) January 15, 2025





Na mesma rede social, outro usuário brincou que ir de bicicleta seria mais rápido. Além de atrasos e ficar parado na mesma estação por vários minutos, passageiros também comentaram sobre a superlotação e falta de informações sobre o que estava acontecendo.





A operação do metrô começa às 5h e, conforme os relatos, os problemas começaram antes das 7h e duraram, pelo menos, até às 8h. “Duas horas para chegar ao meu trabalho”, comentou outro passageiro do metrô.”





A concessionária esclareceu em nota que uma falha no sistema de sinalização de trens próximo a Estação Calafate foi o motivo dos atrasos. "Até a resolução da situação, foi necessário que os trens operassem em uma só via, em velocidade reduzida, entre Gameleira e Lagoinha, o que ocasionou atrasos nas viagens e retenção de composições ao longo de todo o trecho", detalha.

A empresa também explicou que o problema não teve relação com a atividade de modernização programada para essa semana depois do horário de pico. "Após a atuação imediata da manutenção da Concessionária, às 07h50, a falha foi sanada e os trens começaram a ser ofertados nos intervalos programados", finaliza.

Obras no Metrô

Nesta semana o sistema metroviário passa por alterações na operação. O objetivo, conforme a concessionária, é viabilizar as atividades de implantação de um novo sistema de sinalização e segurança de trens.

A ação faz parte das obras de modernização do sistema de sinalização e segurança de trens da Linha 1 do Metrô BH com finalização prevista para 2026. Com essa intervenção o Metrô BH, informou que o transporte teria um intervalo entre os trens de 23 minutos, das 10h às 16h, até sexta-feira (17/1).

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos