As viagens do Metrô BH terão intervalo maior nesta semana. De acordo com a concessionária que administra o transporte, a operação do metrô será alterada entre os dias 13 a 17 de janeiro, em meio às atividades de implantação do novo sistema de sinalização e segurança de trens. Com isso, o intervalo entre as viagens será de 23 minutos das 10h às 16h.





Outra alteração na operação está relacionada às Estações Primeiro de Maio, Waldomiro Lobo, Floramar e Vilarinho. Das 10 às 16h desta semana, os trens passarão em apenas uma via. A concessionária do Metrô BH orientou que os clientes verifiquem a direção das composições antes de embarcar.

Ainda conforme a administração do metrô, nos outros horários a operação segue normal. De acordo com a empresa, a escolha das datas para a etapa de modernização do sistema de sinalização e segurança de trens da Linha 1 do Metrô BH levou em consideração as férias escolares. "É importante ressaltar que não haverá baldeação", esclareceu a concessionária.

Conforme a empresa, o prazo para término da modernização do sistema metroviário é 2026. As bilheterias e as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias. O intervalo normal dos trens nos dias úteis é de 7,5 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários.

Já nos sábados o intervalo é de 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após as 8h30. Nos domingos e feriados o intervalo é de 15 minutos o dia todo. Conforme o Metrô BH, o horário de pico da manhã é das 6h às 8h30 e o da tarde das 16h30 às 19h.

