Uma equipe com cinco profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) embarcou no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (15), com destino a Ipatinga, no Vale do Aço. O objetivo é reforçar ações de vistoria de imóveis e dar suporte às equipes da Defesa Civil devido aos transtornos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias.

De acordo com o Crea, a intenção é garantir a segurança da população local, auxiliando na verificação das condições estruturais de imóveis afetados pelas enchentes e deslizamentos. A forte chuva registrada na cidade na madrugada de domingo (12) causou estragos em diversos pontos do município. O temporal deixou dez mortos, entre eles duas crianças.

Segundo o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PL), além do temporal de domingo, o fato de ter chovido nos dias anteriores na cidade deixou a terra encharcada, o que potencializou os deslizamentos de terra. A Prefeitura de Ipatinga publicou no Diário Oficial do Município, nessa terça (14), o Decreto 11.416, que declara estado de calamidade pública no município.

Na manhã de domingo, logo após a chuva da madrugada, o Executivo de Ipatinga já havia decretado Estado de Calamidade Pública por 180 dias devido ao impacto severo nas condições de normalidade da cidade, comprometendo a capacidade de resposta dos serviços prestados.





Segundo o presidente do Crea-MG, o engenheiro civil e de segurança do trabalho Marcos Gervásio, o Conselho vai oferecer toda a logística e suporte técnico em parceria com a Defesa Civil Estadual e Defesa Civil Municipal, além de pagar uma ajuda de custo de locomoção, alimentação e estadia para os profissionais que atuarem em ajuda à população de Ipatinga.

“Essa ação reafirma o compromisso do Crea-MG em somar esforços para a preservação de vidas e a minimização dos danos causados pelas chuvas, contribuindo para o restabelecimento da normalidade e a segurança nas regiões afetadas”, informou a entidade.

Histórico

Essa não é a primeira vez que o conselho envia profissionais registrados para auxiliar cidades que passam por dificuldade em razão de eventos naturais. Em maio de 2024, uma equipe de cinco voluntários, entre eles engenheiros de minas e geólogos, foram para a cidade gaúcha de Bento Gonçalves.

Já em janeiro de 2022, mais de 300 profissionais de 70 cidades de Minas Gerais se voluntariaram para atuar em quase 400 municípios mineiros que sofriam com os danos causados pela chuva à época.

Ações emergenciais

Minas Gerais soma 26 mortes neste período chuvoso, que começou em setembro de 2024. Ao todo, o estado tem 354 desabrigados e 3.270 desalojados, além de ter 63 cidades em situação de anormalidade. A Defesa Civil estadual registrou mais uma morte nas últimas 24 horas. Uma idosa foi encontrada às margens de um rio no Serro, na Região Central, com indícios de afogamento, na tarde de segunda (13). A suspeita é que ela tenha tentado atravessar um córrego, mas foi arrastada pelas águas.

Medidas emergenciais para o período foram anunciadas em coletiva de imprensa. O governador Romeu Zema (Novo) acompanhou o embarque dos profissionais e anunciou a antecipação do piso mineiro assistencial para ajudar os atingidos.

A assistência é valida para todas as cidades que estão sob estado de calamidade e se trata de um recurso já existente, que será adiantado para ajudar a população comedida pelas chuvas. Somente em Ipatinga, onde o governador esteve presente na segunda (13), será destinado R$ 1 milhão.

"Vamos antecipar para todas as cidades que decretaram situação de emergência o piso mineiro de assistência social. Só no caso de Ipatinga, a cidade vai receber R$ 1 milhão de reais que já receberia ao longo dos meses, para que a prefeitura possa atuar nessas ações sociais", disse Zema.

O governador disse, ainda, que os profissionais do Crea enviados vão realizar um estudo técnico para avaliar as condições do solo. O objetivo é entender quais áreas estão em risco e quais são seguras para a população, uma vez que, ao presenciar a cena de destruição depois dos alagamentos e deslizamentos, viu que muitas residências e comércios foram afetados.

A Defesa Civil de Minas também está empenhada em medidas emergenciais e preventivas. Segundo o coronel Paulo Roberto Rezende, o órgão estadual está alertando a comunidade para possíveis riscos.

"A Defesa Civil está mobiliada em todo o estado, principalmente em Ipatinga. A força-tarefa já existia na relação anterior, mas será fortalecida, principalmente nas regiões afetadas, não só neste período chuvoso mas de preparação para o próximo", informou.