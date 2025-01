O governo de Minas Gerais anunciou, nesta quarta-feira (15/1), ações emergenciais para o período chuvoso no estado. Uma equipe de voluntários embarcou para Ipatinga, município do Vale do Aço que está em estado de calamidade por sofrer deslizamentos devido à forte chuva registrada na madrugada de domingo (12/1). Dez pessoas, incluindo duas crianças, morreram.

Ao todo, o estado registrou 26 óbitos, 354 desabrigados e 3.270 desalojados, além de ter 63 cidades em situação de anormalidade.





Como medida emergencial, o Estado vai antecipar o piso mineiro de assistência social, recurso que já existe e será adiantado para os municípios que estão sob calamidade pública. De acordo com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), linhas de crédito e ajuda voluntária são algumas das ações disponibilizadas para o momento atual e a longo prazo.





"Vamos antecipar para todas as cidades que decretaram situação de emergência o piso mineiro de assistência social. Só no caso de Ipatinga, a cidade vai receber R$ 1 milhão de reais que já receberia ao longo dos meses, para que a prefeitura possa atuar nessas ações sociais", disse Zema.





De acordo com o governador, ele solicitou que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) crie uma linha de crédito para o microempreendedor e que ela fique disponível na prateleira do banco para eventuais desastres.

"Foi conversado com o prefeito de Ipatinga na segunda, juntamente com o coronel da Defesa Civil, para que ninguém precise sair de casa sem ter um embasamento técnico. Em áreas aparentemente seguras, o estudo pode mostrar que não são. Diversos comércios, principalmente microempresas, foram afetadas com inundações", disse o governador.





Ajuda voluntária





Cinco engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) embarcaram, na manhã desta quarta (15), para Ipatinga, no Vale do Aço, para contribuir com as ações emergenciais no período chuvoso. Os profissionais vão realizar um levantamento e estudo do solo nas áreas de risco para saber a necessidade de remover moradores de determinadas áreas da cidade, que está sob alerta para novos deslizamentos.





Segundo o chefe do Executivo Estadual, a infraestrutura municipal pode ficar comprometida pela chuva.





"Estamos também já construindo uma proposta para todas as cidades que estão tendo moradias afetadas ou em área de risco. Uma linha de crédito para as prefeituras utilizarem na em residências de áreas de risco, para realocar essas pessoas", completou.





Há ainda o fornecimento de 165 detentos para trabalhar nas ruas da cidade, que ficaram inundadas de lama. A Defesa Civil está fornecendo kits de higiene e de limpeza, assim como colchões e outros itens para as pessoas desabrigadas. As escolas municipais e o estádio Ipatingão estão acolhendo provisoriamente os necessitados.

O governador Romeu Zema solicitou que a Companhia de Energia de Minas Gerais (Cemig) e a Companhia de Saneamento (Copasa) suspendam as contas das pessoas físicas e das microempresas atingidas.





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos