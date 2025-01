O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) divulgou, na tarde deste domingo (12/1), que o número de mortes causadas pelas fortes chuvas que atingiram o município de Ipatinga, na região do Vale do Aço de Minas Gerais, durante a madrugada, chegou a seis.

Segundo a Prefeitura de Ipatinga, o município registrou 80 mm de chuva em apenas uma hora, que causou transbordamento de córregos e deslizamentos de terra, matando seis pessoas até o momento. Outras quatro pessoas continuam desaparecidas.



De acordo com a corporação, a sexta morte é a de um homem idoso, de aproximadamente 70 anos. Ele foi resgatado com vida de uma casa atingida por uma encosta na rua Tucanuçu, mas morreu no hospital.



O homem estava na mesma casa que o corpo de outra idosa, também de aproximadamente 70 anos, foi encontrado por populares. O corpo dela passou por perícia e foi liberado pela Polícia Civil (PCMG).





A corporação também afirmou que, no bairro Bethânia, uma criança de 8 anos morreu soterrada na rua Boston. Na rua Turim, os bombeiros retiraram dois corpos da mesma família, vítimas de um deslizamento. Os militares estão no local em busca de outras três possíveis vítimas. Na mesma rua, outra pessoa foi encontrada morta e a guarnição realiza as buscas de outra.

Já na rua Salomão, bairro Granjas Vagalume, um homem, de 30 anos, foi encontrado morto por moradores da região. As ocorrências ainda estão em andamento.



Em Santana do Paraíso, município vizinho de Ipatinga, os bombeiros confirmaram a morte de uma mulher, de 36 anos, que foi resgatada com vida da Rua Finlandia pela Prefeitura municipal, mas morreu posteriormente. No total, a tragédia contabiliza sete mortes nas duas cidades.