Criança de 8 anos morreu soterrada no bairro Bethânia, em Ipatinga

A forte chuva que atingiu a cidade de Ipatinga, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais, na madrugada deste domingo (12/1) causou estragos em diversos pontos do município. Ao menos três pessoas morreram devido a desabamentos.





O Corpo de Bombeiros foi acionado no bairro Bethânia, onde duas residências desabaram. Na Rua Boston, uma criança de 8 anos foi soterrada e morreu. Na Rua Turim, em uma área instável onde houve desabamentos em vários momentos, foram retirados dois corpos da mesma família. As ocorrências ainda estão em andamento.





Ainda segundo os militares, houve 58 acionamentos referentes à chuva intensa que atingiu a cidade, sendo a maior parte dos chamados para desabamento e vistoria em risco de desabamento.

De acordo com a Prefeitura de Ipatinga, choveu cerca de 80 milímetros em apenas uma hora durante a madrugada. A precipitação intensa causou transbordamento de córregos, alagamentos e transtornos em diversas regiões da cidade. O trânsito na Avenida Maanaim está totalmente interditado na manhã de hoje.

A água ainda invadiu a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Os atendimentos de urgência e emergência foram redirecionados para as unidades de saúde das cidades vizinhas, Coronel Fabriciano e Timóteo.

UPA de Ipatinga foi invadida por água e lama Prefeitura de Ipatinga





“Desde os primeiros momentos, equipes da Prefeitura de Ipatinga, incluindo Obras, Sesuma, Administração, Assistência Social, Defesa Civil, Bombeiros, Guarda Municipal, além da Cemig e Copasa, estão mobilizadas e atuando para garantir assistência e segurança à população”.

