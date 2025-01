A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou nesta sexta-feira (17/1), por meio do Diário Oficial do Município (DOM), a decisão do dia anterior em relação às datas de pontos facultativos, ou seja, que não são obrigatórios, em órgãos e entidades do poder executivo deste ano.





Foi determinado o funcionamento normal em órgãos de serviços essenciais e, inclusive, manutenção de plantão na Subsecretaria de Proteção, Defesa Civil, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e Grupo Gestor de Riscos e Desastres.





Já a Secretaria Municipal de Saúde vai regulamentar o funcionamento de serviços vinculados à pasta, e, sobre demais serviços indispensáveis à população belo-horizontina, fica facultado aos secretários as decisões de funcionamento especial.





Confira quais são:

3 a 5 de março (Carnaval)

17 de abril (18 é Sexta-feira Santa)

2 de maio (1º é Dia do Trabalho)

20 de junho (Dia 19 é Corpus Christi)

27 de outubro (28 é Dia do Servidor Público)

21 de novembro (20 é Dia da Consciência Negra)

24 de dezembro (Véspera de Natal)

26 de dezembro (Dia depois do Natal)

31 de dezembro (Véspera de Ano Novo)

2 de janeiro de 2026 (Dia depois do Ano Novo)





Nas datas mencionadas, a Central de Atendimento Presencial do Modelo Integrado de Atendimento ao Cidadão – BH Resolve – não funcionará para atendimento ao público.





