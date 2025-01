As causas do acidente ainda são desconhecidas. O veículo estava em uma reta

Três homens morreram após o capotamento de um carro de passeio na Curva do Gentil, rodovia MG-455, próximo a Andradas, no Sul de Minas Gerais, sentido Iturama, no fim da noite de sexta-feira. As vítimas ainda não foram identificadas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou o veículo tombado na via. As vítimas haviam sido arremessadas durante o acidente e apresentavam lesões gravíssimas.





Uma das pistas foi interrompida, e o tráfego foi desviado para o sistema de pare e siga, em uma única pista.