Uma colisão frontal entre um carro e um ônibus de viagem resultou na morte de um homem no km 470 da BR-135, em Bocaiuva, no Norte de Minas Gerais. O acidente aconteceu próximo à Praça 2 de pedágio, entre os municípios de Engenheiro Dolabela e Joaquim Felício.





Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo de passeio seguia no sentido norte da via e o coletivo, no sentido sul. Devido à força do impacto, o carro caiu em uma ribanceira na marginal da rodovia, deixando o motorista, um homem de 27 anos que viajava sozinho, preso às ferragens.





Os bombeiros atuaram na retirada do condutor, que morreu no local. O corpo foi entregue a uma funerária da cidade de Corinto.





O ônibus tombou na pista, mas os ocupantes não sofreram ferimentos e dispensaram atendimento médico.

