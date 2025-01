O tombamento de uma carreta provocou um incêndio na BR-381, na altura do Km 701, em Lavras, no Sul de Minas Gerais, na tarde desta segunda-feira (20/1). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atua no local.





O acidente, que envolve uma carga de tecido e algodão, ocorreu por volta das 15h20. Ainda não há informação sobre possíveis vítimas.





A pista no sentido Belo Horizonte está interditada e apresenta um congestionamento de cerca de dois quilômetros.





A Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela via, indica aos motoristas que passam pelo local a fazer um desvio pela BR-491, entrando pelo Km 756 e acessar Três Pontas, na MG-167. Ao chegar em Santana da Vargem, deve sair para a BR-265 até Nepomuceno, no Km 693, retornando à BR-381.





