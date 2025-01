Um menino, de 6 anos, morreu atropelado na noite desse domingo (19/1), no Bairro Frei Ambrósio, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O motorista, de 49, apresentava sinais de embriaguez, invadiu a calçada e atropelou três pessoas, dentre elas, a criança.





Com o impacto, o garoto ficou presao sob uma pedra de concreto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram rapidamente ao local, mas, apesar dos esforços, o menino morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Serrana.

As outras duas vítimas, um homem, de 29 anos, e uma mulher, de 28, sofreram apenas ferimentos leves e também receberam atendimento médico.



Sinais de embriaguez

De acordo com a Polícia Militar, o motorista apresentava sinais claros de embriaguez e confessou ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir. No entanto, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

A perícia técnica realizou os trabalhos de prazer, e a Polícia Civil segue investigando os detalhes do caso.





*Amanda Quintiliano especial para o EM