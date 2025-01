Um jovem, de 22 anos, foi assassinado com uma facada no pescoço, enquanto dormia em um banco de ponto de táxi, localizado em uma praça da região central de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, na manhã desse domingo (19/1). O suspeito do crime está foragido.



Segundo relatos de populares, no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PM), pouco tempo antes de ser morto, o jovem estava embriagado e discutia com várias pessoas durante uma feira. Ele seria usuário de drogas.





Ainda conforme os populares, o jovem teve um desentendimento com outro homem, que teria sido o autor do assassinato.





Depois dessa briga, a vítima teria ido dormir em um banco no ponto de táxi, sendo que, nesse momento, o suspeito a esfaqueou no pescoço.



O jovem morreu no local do crime. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga o caso.