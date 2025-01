Um acidente envolvendo três veículos interditou parcialmente a Av. Risoleta Neves, no sentido bairro-centro, no Bairro Providência, na Região Norte de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG), uma idosa foi socorrida consciente e encaminhada ao Hospital Risoleta Neves, com um ferimento em uma das pernas.

O acidente, que envolveu uma Volkswagen Saveiro, um Hyundai HB20 e um Chevrolet Captiva, ocorreu perto do número 17, na altura do cruzamento com a Rua Benedito Xavier, onde há uma concessionária de veículos. O CBMMG foi acionado por volta das 14h40 desta segunda-feira (20/1).

A BHTrans também foi acionada para organizar o trânsito na Avenida Risoleta Neves. Os motoristas que passam pelo local interditado da via precisam fazer um desvio pela Rua Benedito Xavier.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia