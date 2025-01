Um homem, de 45 anos, foi preso por suspeita de perseguir e praticar importunação sexual durante três anos contra uma adolescente, hoje com 18 anos, na tarde dessa segunda-feira (20/1). O caso aconteceu no município de Cataguases, na Zona da Mata Mineira.





Investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apontam que, no ano de 2022, a adolescente criou um perfil em uma rede social e começou a receber mensagens insistentes e declarações de amor do suspeito.





A vítima bloqueou o perfil do homem, mas ele continuou a perseguição com novos perfis criados. O suspeito foi identificado no ano seguinte, em 2023, quando se mudou para Cataguases, cidade onde mora a vítima.





De acordo com a Polícia Civil, ele começou a monitorar os horários da adolescente, frequentar locais próximos à casa e ao trabalho dela e ameaçá-la caso a jovem fosse vista na companhia de algum homem. Segundo as investigações, o homem ainda enviava à vítima vídeos de teor erótico pelas redes sociais.





O atual namorado da jovem também foi alvo de ameaças. Ainda conforme as apurações da PCMG, quando ficou sabendo que a jovem iniciou um relacionamento amoroso, o suspeito começou a ameaçar de morte o namorado da vítima.

As ameaças utilizavam palavras violentas e de cunho sexual e, muitas vezes, eram publicadas nas redes sociais.

O homem foi preso preventivamente e foi encaminhado ao sistema prisional.