Governo de Minas quer dobrar vagas de atendimento a dependentes químicos

O Governo de Minas Gerais lançou, nesta quarta-feira (29/1), o edital para ampliar, em mais de 100%, as vagas do Programa Rede Complementar, que presta atendimento a dependentes químicos. O edital permitirá o credenciamento para a contratação de novas entidades privadas sem fins lucrativos, especializadas no acolhimento residencial dos dependentes, em Comunidades Terapêuticas.

De acordo com a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), atualmente existem 492 vagas de acolhimento voluntário no estado. Com a ampliação, esse número deve chegar a 1.000 ainda em 2025. O governo afirma que o plano é expandir ainda mais o programa e alcançar 2.580 vagas em 2026.

Além da expansão do número total de vagas, a Sejusp promete maior rigor no monitoramento e na fiscalização das entidades parceiras, a fim de melhorar a qualidade dos serviços prestados. A solenidade de lançamento do edital contou com a presença do vice-governador de Minas Gerais, Professor Mateus.

"A ideia é que a gente consiga capilarizar a política e ter uma maior capacidade de atendimento dos dependentes químicos que buscam auxílio nessa modalidade", explica Fabiane Rodrigues, subsecretária de Políticas Sobre Drogas da Sejusp.