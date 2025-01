Sete pessoas são resgatadas em inundações e enxurradas em 32 minutos

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

O temporal que atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte na tarde dessa quarta-feira (29/1) causou transtornos em diversas cidades, principalmente em Santa Luzia e Vespasiano. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), recebeu, em 32 minutos, sete ocorrências para salvamento de pessoas em inundações, alagamentos e enxurradas.

Na cidade de Santa Luzia choveu 17,4 milímetros (mm) entre 15h30 e 16h, conforme informado pela Defesa Civil municipal. Às 16h12, os militares receberam o primeiro chamado, na Avenida Tereza Lourenço Rodrigues, altura do número 115, no bairro Palmital. Às 16h13, os bombeiros foram acionados para outro salvamento na mesma avenida, na altura do número 220. O último acionamento foi na Rua Padre Eustáquio, no bairro São Benedito, às 16h35.

Ao todo, a corporação foi acionada para 24 ocorrências relacionadas à chuva na cidade. Com o temporal, cinco casas desabaram no município, segundo a prefeitura.

Durante o temporal, os bombeiros realizaram cinco cortes de árvores caídas em vias públicas e removeram uma que atingiu um veículo, além de atenderam a uma ocorrência de desmoronamento. Também foram realizadas duas vistorias para avaliar riscos de queda de árvores e colapsos estruturais.

A Defesa Civil informou que o temporal causou alagamentos e interditou a Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha, conhecida como Avenida do Canal, no Bairro São Benedito; a Rua dos Jatobás, no Bairro São Cosme; e a Rua São Geraldo, no Bairro Asteca. As vias já foram liberadas, mas a força da água danificou o asfalto em alguns trechos.

Já em Vespasiano, os acionamentos para resgate de pessoas em inundações ocorreram entre 16h13 e 16h44, nos bairros Gávea, Morro Alto, Jardim Daliana e Nova Pampulha. O Corpo de Bombeiros informou que em todas as solicitações, quando chegaram, o nível de água já havia baixado. As pessoas foram orientadas em relação aos cuidados em áreas de alagamento e não houve feridos.

Outras orientações

Durante uma ação do Governo de Minas, o porta-voz do CBMMG, o Tenente Henrique Barcellos, chamou a atenção para as medidas de prevenção durante a chuva. De acordo com ele, a população deve se atentar aos riscos durante temporais e não devem tentar enfrentar as águas da chuva. Em caso de emergência, o recomendado é acionar as forças de segurança.

"A mensagem central para o cidadão hoje é não enfrentar as águas da chuva. Elas são muito perigosas. A gente sabe que a água batendo ali na canela do cidadão pode trazer uma força, gerar uma queda dele, uma sucção, além do risco da contaminação dessa água. Tomar também muito cuidado ao dirigir os veículos, não tentar atravessar a água da chuva se ela já tiver ali na altura do pneu do carro, da metade dessa roda, ela já pode flutuar esse veículo, perder estabilidade e gerar uma situação muito perigosa em relação à vida", disse o tenente.

O período chuvoso atual, que começou em setembro de 2024 e se encerra em março deste ano, já soma 26 mortes e, até esta quinta, deixou 135 cidades em situação de emergência.