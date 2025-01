BH está sob alerta de chuva com raios e rajadas de vento

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Belo Horizonte está sob alerta para chuva forte com raios e rajadas de vento até a manhã de sexta-feira (31), segundo a Defesa Civil de BH. A precipitação pode chegar a 50 milímetros (mm) e os ventos a até 50km/h.

O órgão municipal recomenda que, em caso de chuva, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões. É recomendável também não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

A capital mineira registrou chuva forte na noite dessa quarta (29). Segundo a Defesa Civil Municipal, até às 17h30 de ontem, as regionais Centro-Sul, Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova já ultrapassaram a média de chuvas para janeiro, que é de 330,9 mm.

Durante o temporal, as avenidas Francisco Sá, na Região Oeste, e Vilarinho, em Venda Nova, foram bloqueadas por risco de transbordamento de córregos. A chuva provocou a queda de uma janela na Cidade Administrativa, sede do governo de Minas Gerais, localizada no Bairro Serra Verde, em Venda Nova.

Risco geológico

Todas as regionais da capital encontram-se sob alerta para risco geológico forte até amanhã. É recomendado que a população se atente ao grau de saturação do solo, sinais como rachaduras nos imóveis e tenha cuidado com queda de muros, deslizamentos e desabamentos.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer