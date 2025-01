IPTU: termina nesta sexta-feira prazo para pagamento com desconto em BH

Os moradores de Belo Horizonte têm até esta sexta (31/1) para quitar antecipadamente o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2025 com um desconto de 5%, benefício concedido pela prefeitura da capital mineira.

O desconto é válido para qualquer valor entre o mínimo e o máximo indicado na guia de pagamento, que pode ser acessada no Portal da PBH e também foi enviada para a residência do contribuinte durante a primeira quinzena deste mês.

A partir de fevereiro, os moradores que optarem pelo parcelamento poderão dividir o pagamento do IPTU em até 11 prestações mensais e consecutivas, com vencimento no dia 15 de cada mês.

Uma novidade deste ano é a possibilidade de pagamento via PIX. Para utilizar essa opção, basta acessar o QR Code presente na guia do IPTU pelo aplicativo bancário, inserir o valor desejado, definir a data de pagamento e concluir a transação.

Em 2025, Belo Horizonte tem aproximadamente 867 mil imóveis cadastrados, sendo 780 mil sujeitos ao pagamento do imposto e 87 mil isentos por desoneração integral.



O valor total de arrecadação para o ano é de R$ 2,68 bilhões, com uma arrecadação esperada de R$ 2,25 bilhões, considerando uma taxa de adimplência de 84%.

Pedido de revisão



Contribuintes que discordarem do valor do imposto podem solicitar a revisão do IPTU entre os dias 2 de janeiro e 1º de fevereiro. O pedido pode ser feito online, pelo Portal da PBH, ou presencialmente no BH Resolve, em situações excepcionais, conforme determinado pela Portaria SMFA 122/2023, artigo 5º.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice