Uma ação do Governo de Minas Gerais compartilhou com a população medidas de segurança para o período chuvoso na manhã desta quinta-feira (23/1). A divulgação das orientações foi realizada pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

O porta-voz do CBMMG, o Tenente Henrique Barcellos, chama a atenção para as medidas de prevenção durante as chuvas. De acordo com ele, a população deve se atentar aos riscos durante temporais e não devem tentar enfrentar as águas da chuva. Em caso de emergência, o recomendado é acionar as forças de segurança.

"A mensagem central para o cidadão hoje é não enfrentar as águas da chuva. Elas são muito perigosas. A gente sabe que a água batendo ali na canela do cidadão pode trazer uma força, gerar uma queda dele, uma sucção, além do risco da contaminação dessa água. Tomar também muito cuidado ao dirigir os veículos, não tentar atravessar a água da chuva se ela já tiver ali na altura do pneu do carro, da metade dessa roda, ela já pode flutuar esse veículo, perder estabilidade e gerar uma situação muito perigosa em relação à vida", disse o tenente.

O período chuvoso atual, que começou em setembro de 2024 e se encerra em março deste ano, já soma 26 mortes e, até esta quinta, deixou 112 cidades em situação de anormalidade. O CBMMG registrou ocorrências, principalmente, em Belo Horizonte, Ipatinga, Divinópolis e Araguari. Ao todo, a corporação realizou 1.700 ações em todo o estado, como ações de visita em escolas, palestras, treinamentos na comunidade e orientação da população residente, principalmente em áreas de risco.

Juntamente ao Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar atua nas ocorrências. Segundo a porta-voz da PMMG, Layla Brunnela, a corporação atua com um processo de fiscalização para a prevenção de tragédias.

“Em razão da nossa capilaridade, nós estamos 24 horas por dia nos 853 municípios, mais de 300 distritos. Isso faz com que nessas ações de salvamento, de resgate, a presença militar seja um dos primeiros órgãos do governo do Estado a estar presente nesses momentos de dificuldade. Mas mais importante do que isso é lembrar das ações preventivas. Toda cidade possui um plano pluviométrico, e assim que é indicado pela Defesa Civil a possibilidade de chuva, as nossas viaturas se posicionam em locais de risco onde nós sabemos que pode existir um alagamento. Isso ajuda na prevenção de qualquer tragédia que possa ou poderia vir a acontecer”, disse Brunnela.