OAB-MG apresentou denúncia ao Ministério Público de Minas Gerais sobre golpe do advogado falso

A Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB-MG) apresentou uma denúncia sobre o golpe cibernético do falso advogado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), nesta quarta-feira (22/1). Por meio da prática, criminosos se passam por profissionais do direito para pedir dinheiro.





De acordo com o presidente da OAB-MG, Gustavo Chalfun, os golpistas usam fotos, dados de advogados e informações presentes em processos judiciais para ludibriar pessoas pelo WhatsApp ou por e-mails. Por vezes, também assumem a identidade de funcionários de escritórios de advocacia.





Em seguida, pedem dinheiro fingindo ser adiantamentos em dinheiro para pagamento de custas processuais, liberação de documentos, valores de indenização, dentre outras situações. Segundo a OAB, os criminosos chegam a enviar cópia da ação judicial ou informações precisas a respeito do caso para conferir credibilidade ao argumento.





Ainda segundo a instituição, grande parte das vítimas são idosos e operários, público considerado mais vulnerável. Os pagamentos geralmente são feitos de forma gradativa até chegar a somas altas, como R$ 50 mil.





“Recebo centenas de mensagens diariamente de pessoas que estão sendo lesadas. Acredito que hoje é o golpe mais aplicado pelo WhatsApp no estado”, declara Chalfun. Segundo ele, os advogados também são prejudicados por causa do uso indevido de suas identidades.

Uma investigação foi solicitada a fim de identificar e punir criminosos e eventuais quadrilhas. O Ministério Público de Minas Gerais conta com o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber) para apurar o caso.