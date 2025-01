Duas mulheres foram condenadas a 12 e 22 anos de prisão por golpes de aplicativos de encontro. Entre dezembro de 2023 e abril de 2024, pelo menos quatro crimes foram registrados, causando um prejuízo superior a R$ 100 mil no Triângulo Mineiro.

As rés têm 30 e 36 anos de idade e foram julgadas pela 5ª Vara Criminal de Uberlândia, onde um dos crimes aconteceu.

De acordo com o processo, as mulheres foram acusadas de aplicar os golpes em, pelo menos, quatro homens. Elas marcavam encontros com as vítimas por meio de aplicativos de relacionamento e depois as dopavam e roubavam pertences e documentos e realizavam transferências bancárias.

Um dos homens, morador de Uberlândia, chegou a perder R$ 37 mil, incluindo objetos furtados e compras em cartões de crédito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



As duas poderão recorrer, mas em regime fechado, inclusive, os mandados de prisão preventiva já foram expedidos.